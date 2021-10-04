Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 06.10.2021)

6 октября на СТБ выйдет 7 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 7 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 7 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Участницы реалити отправляются в гости к креативной маме Юлии. Мама-продюсер, вместе с супругом, воспитывает девятилетнюю Аврору и восьмилетнего Платона. Семья растит детей творческими и креативными. Так, у Авроры уже есть три клипа! Платон занимается айкидо, футболом и танцами. Мама старается быть на одной волне с детьми. Сохраняется ли при этом дисциплина в семье? Зрители увидят в эфире.

7 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 6 октября в 19:00 на СТБ и уже 10 октября онлайн на tv.ua.

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