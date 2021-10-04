Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 07.10.2021)

4 октября 2021 07:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 07.10.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 07.10.2021)
пресс-служба

7 октября на СТБ выйдет 8 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 8 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 8 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама», а пока – в гости приглашает Светлана. Вместе с супругом героиня воспитывает восьмилетнего Савелия. Мальчик –  настоящее сокровище для семьи. Светлана старается уберечь его от любой опасности, чтобы он не столкнулся с жестокостью мира. Мама контролирует его круг общения, интересы и хобби. Не мешает ли такая опека жизни мальчика? А также, кто станет супермамой в этот раз?

8 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 7 октября в 19:00 на СТБ и уже 10 октября онлайн на tv.ua.

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