Орел и Решка. Земляне: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)

8 октября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
пресс-служба

9 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 19 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 19 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 19 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляне: Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла&Решки» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 9 октября, ведущие отправятся в Пакистан.

19 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне смотрите 9 октября в 10:00 на новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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