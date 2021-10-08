Затерянный мир: Между двух огней — смотреть выпуск онлайн от 07.10.2021

Затерянный мир: Между двух огней — смотреть выпуск онлайн от 07.10.2021

7 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Геннадий Попенко расскажет о тех, кто, используя исключительно слова, может навсегда изменить нашу жизнь — переговорщиках. Вы узнаете самые резонансные истории мировых переговорщиков, а также, кто проводит такие спецоперации в Украине

Также эксклюзивно в программе «Затерянный мир» самый авторитетный переговорщик ФБР расскажет о громких победах и провалах американских спецслужб.

Кроме того, лучшие переговорщики мира дадут советы зрителям «Затерянного мира», как в любой жизненной ситуации выйти победителем.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 07.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.