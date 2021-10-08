Затерянный мир: Между двух огней — смотреть выпуск онлайн от 07.10.2021

8 октября 2021 09:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Между двух огней — смотреть выпуск онлайн от 07.10.2021
Затерянный мир: Между двух огней — смотреть выпуск онлайн от 07.10.2021
пресс-служба

7 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Геннадий Попенко расскажет о тех, кто, используя исключительно слова, может навсегда изменить нашу жизнь переговорщиках. Вы узнаете самые резонансные истории мировых переговорщиков, а также, кто проводит такие спецоперации в Украине

Также эксклюзивно в программе «Затерянный мир» самый авторитетный переговорщик ФБР расскажет о громких победах и провалах американских спецслужб.

Кроме того, лучшие переговорщики мира дадут советы зрителям «Затерянного мира», как в любой жизненной ситуации выйти победителем.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 07.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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