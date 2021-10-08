Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 03.10.2021)

8 октября 2021 13:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 03.10.2021)
Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 03.10.2021)
пресс-служба

3 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Осеннее меню.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: Шеф-повар Андрей Дромов приготовит блюда из сезонных продуктов, которые осенью нам дарит природа и труд дачников и огородников. В меню этой программы: овощная лазанья с грибами, шпинатом и соусом бешамель; тыква, фаршиванная курицей с соусом энчилада; тосканский виноградный пирог или скьяччата с виноградом. Также в этом выпуске ведущий Андрей Доманский расскажет о суевериях и приметах, которых придерживаются фермеры, чтобы урожай был богатым.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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