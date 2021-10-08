Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 03.10.2021)
8 октября 2021 13:15
Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 03.10.2021)
пресс-служба
3 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Осеннее меню.
Готовим вместе: Шеф-повар Андрей Дромов приготовит блюда из сезонных продуктов, которые осенью нам дарит природа и труд дачников и огородников. В меню этой программы: овощная лазанья с грибами, шпинатом и соусом бешамель; тыква, фаршиванная курицей с соусом энчилада; тосканский виноградный пирог или скьяччата с виноградом. Также в этом выпуске ведущий Андрей Доманский расскажет о суевериях и приметах, которых придерживаются фермеры, чтобы урожай был богатым.
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