Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 10.10.2021)

10 октября 2021 14:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 10.10.2021)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 10.10.2021)
пресс-служба

10 октября на СТБ выйдет 7 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 7 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 7 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Впервые в проекте - герои обратились за помощью, чтобы опровергнуть родство. 6 сестер и 1 брат обратились к команде “Тайны ДНК”, чтобы тест ДНК показал им, кто на самом деле их отец. Они уверены, что их родной отец им не родной и хотят вычеркнуть этого человека из своей жизни. Что же покажет тест ДНК.

7 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 10.10.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте tv.ua.

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