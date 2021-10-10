Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 10.10.2021)

10 октября на СТБ выйдет 7 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 7 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Впервые в проекте - герои обратились за помощью, чтобы опровергнуть родство. 6 сестер и 1 брат обратились к команде “Тайны ДНК”, чтобы тест ДНК показал им, кто на самом деле их отец. Они уверены, что их родной отец им не родной и хотят вычеркнуть этого человека из своей жизни. Что же покажет тест ДНК.

7 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 10.10.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте tv.ua.