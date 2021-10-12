Готовим вместе: Мужская кухня (эфир от 10.10.2021)

Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: Ведущие приготовят блюда для настоящих мужчин, а также поговорят о мужской дружбе. Что представляет собой кодекс настоящей дружбы современных людей – расскажет Андрей Доманский. А что можно приготовить для мужской компании – знает шеф-повар Андрей Дромов. В меню этой программы: пивная капуста, запеченная под соусом барбекю; рагу из говядины на темном пиве; свиные ребра в пивной глазури.
Новый выпуск проекта Готовим вместе от 10.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.