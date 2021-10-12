Готовим вместе: Мужская кухня (эфир от 10.10.2021)

12 октября 2021 19:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Готовим вместе: Мужская кухня (эфир от 10.10.2021)
Готовим вместе: Мужская кухня (эфир от 10.10.2021)
пресс-служба

9 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Мужская кухня.

Читайте такжеГотовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 30 выпуск от 21.08.2021
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: Ведущие приготовят блюда для настоящих мужчин, а также поговорят о мужской дружбе. Что представляет собой кодекс настоящей дружбы современных людей – расскажет Андрей Доманский. А что можно приготовить для мужской компании – знает шеф-повар Андрей Дромов. В меню этой программы: пивная капуста, запеченная под соусом барбекю; рагу из говядины на темном пиве; свиные ребра в пивной глазури.

Новый выпуск проекта Готовим вместе от 10.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Готовим вместе телешоу

Материалы по теме

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 16.10.2021
Телешоу

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 16.10.2021
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 7 выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 7 выпускаЭксклюзив
Говорит Украина: От матери сбежал – у любовницы жизнью поплатился? (эфир от 12.10.2021)
Телешоу

Говорит Украина: От матери сбежал – у любовницы жизнью поплатился? (эфир от 12.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 5 выпуск от 12.10.2021
Телешоу

Эксы-3: смотреть онлайн 5 выпуск от 12.10.2021

Популярное на сайте

Холостячка-2: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)
Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 06.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 06.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK