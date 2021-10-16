Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

16 октября 2021 16:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
пресс-служба

16 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал. Женский Квартал выпуск от 16.10.2021 - смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске проекта Женский Квартал: актеры подготовил много ярких номеров, шутки, которые будут знакомы каждому, и музыкальные сюрпризы от приглашенных артистов. Каждая девушка увидит себя в ситуации, которая связана с салоном красоты – когда вдруг меняешь своего мастера и идешь к другому? Может ли это вызвать ревность? О да! А еще огромное количество веселых моментов. Алина Блажкевич, Катя Никитина и Оля Жуковцова прекрасно продемонстрируют все нюансы такой ситуации. Также вместе с Alina Pash девочки исполнят песню BOSORKANYA, превратившись в настоящих украинских ведьмочек и сопровождая выступление шаманскими танцами.

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите в 22:00 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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