Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 17.10.2021)

17 октября на СТБ выйдет 8 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 8 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

На проект обратилась супружеская пара, чтобы проверить родство со своим ребенком. У родителей, у которых 1 группа крови, родился ребенок с 3-ей группой крови. Что это: измена жены, исключение в медицине или подмена ребенка в роддоме? Покажет тест ДНК.

8 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 17.10.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте tv.ua.