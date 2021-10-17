Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 17.10.2021)

17 октября 2021 19:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 17.10.2021)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 17.10.2021)
пресс-служба

17 октября на СТБ выйдет 8 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 8 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 8 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

На проект обратилась супружеская пара, чтобы проверить родство со своим ребенком. У родителей, у которых 1 группа крови, родился ребенок с 3-ей группой крови. Что это: измена жены, исключение в медицине или подмена ребенка в роддоме? Покажет тест ДНК.

8 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 17.10.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте tv.ua.

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