Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 18.10.2021)

18 октября 2021 09:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 18.10.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 18.10.2021)
пресс-служба

18 октября на СТБ выйдет 13 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 13 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 13 выпуске шоу Супермама 4 сезон

зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. Первой гостей будет принимать мама двоих детей Марина. Вместе с супругом героиня воспитывает 10-летнего сына и 11-летнюю дочь. Участница реалити многое разрешат детям и старается их не контролировать. Марина убеждена, что мама должна быть мягкой и поддерживающей. Именно дети героини заполнили анкету на проект, ведь считают, что их мама – лучшая. Согласятся ли с этим соперницы Марины?

13 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 24 октября на tv.ua.

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