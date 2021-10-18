Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 20.10.2021)

18 октября 2021 12:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 20.10.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 20.10.2021)
пресс-служба

20 октября на СТБ выйдет 15 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 15 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 15 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Участницы отправляются в гости к маме двоих детей Яне. Вместе с супругом она воспитывает двухлетнего сына и шестилетнюю дочь. Все свободное время Яна старается уделять своим детям. Так, мама отправляет их на разные кружки и развивающие занятия, устраивает для них костюмированные вечеринки и детские праздники. Сохраняется ли при этом дисциплина в семье?

15 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 24 октября на tv.ua.

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