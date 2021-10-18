Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 21.10.2021)

18 октября 2021 13:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 21.10.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 21.10.2021)
пресс-служба

21 октября на СТБ выйдет 16 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 16 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 16 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Последней гостей будет принимать Катя. Героиня воспитывает двоих мальчиков – 12-летнего Илью и девятимесячного Артура. Старшего сына Катя учит всем домашним обязанностям, а также помощи с младшим братом. Мама абсолютно все в доме держит под контролем, не сюсюкается с сыновьями и воспитывает их так, чтобы мальчики сами могли за себя постоять. Героиня убеждена, что характер можно закалить только строгостью и дисциплиной. Что о такой тактике скажет Дмитрий Карпачев? А также, кто обретет победу в этот раз? Станет известно в эфире.

16 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 24 октября на tv.ua.

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