Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 19.10.2021)

19 октября на СТБ выйдет 14 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 14 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 14 выпуске шоу Супермама 4 сезон

В гости приглашает секс-блогер Саша. Вместе с супругом героиня воспитывает трехлетнего сына Елисея. Участница убеждена, что полностью реализовала себя в теме интимной жизни и отношений. Но так ли все идеально с воспитанием ребенка в семье? Готовы проверить соперницы Саши.

14 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 24 октября на tv.ua.

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