Затерянный мир: Король Африки — смотреть выпуск онлайн от 27.10.2021

27 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет историю бывшего лидера Ливии, который был признан международным террористом — Муаммара Каддафи. Его считают самым богатым человеком всех времен, ведь состояние Каддафи оценивается в 200 миллиардов долларов.

В этом выпуске вы узнаете, кем на самом деле был Каддафи - террористом или праведным карателем? За что Рейган возненавидел лидера, а жители страны готовы были отдать за него жизнь?

Также авторы проекта расскажут, как в первые годы своего правления Каддафи убрал всех революционных собратьев и использовал власть в своих интересах.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 27.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.