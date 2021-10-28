Затерянный мир: Король Африки — смотреть выпуск онлайн от 27.10.2021
27 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.
Ведущий Максим Сухенко расскажет историю бывшего лидера Ливии, который был признан международным террористом — Муаммара Каддафи. Его считают самым богатым человеком всех времен, ведь состояние Каддафи оценивается в 200 миллиардов долларов.
В этом выпуске вы узнаете, кем на самом деле был Каддафи - террористом или праведным карателем? За что Рейган возненавидел лидера, а жители страны готовы были отдать за него жизнь?
Также авторы проекта расскажут, как в первые годы своего правления Каддафи убрал всех революционных собратьев и использовал власть в своих интересах.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 27.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.