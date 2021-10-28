Затерянный мир: Король Африки — смотреть выпуск онлайн от 27.10.2021

28 октября 2021 09:55 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Король Африки — смотреть выпуск онлайн от 27.10.2021
Затерянный мир: Король Африки — смотреть выпуск онлайн от 27.10.2021
пресс-служба

27 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Максим Сухенко расскажет историю бывшего лидера Ливии, который был признан международным террористом — Муаммара Каддафи. Его считают самым богатым человеком всех времен, ведь состояние Каддафи оценивается в 200 миллиардов долларов.

В этом выпуске вы узнаете, кем на самом деле был Каддафи - террористом или праведным карателем? За что Рейган возненавидел лидера, а жители страны готовы были отдать за него жизнь?

Также авторы проекта расскажут, как в первые годы своего правления Каддафи убрал всех революционных собратьев и использовал власть в своих интересах.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 27.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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