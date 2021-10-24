Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 24.10.2021)

24 октября на СТБ выйдет 9 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 9 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

герои 9 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-4 практически всю свою жизнь провели в Грузии. Туда их забрала приемная семья. Но брат и сестра признаются, что детство их было совсем не сладким. В студии проекта они раскроют шокирующие подробности своей жизни в приемной семье.

Возможно ли то, что усыновление детей было незаконным? Являются ли брат и сестра кровными родственниками? И главный вопрос: найдут ли своих биологических родителей гости из Грузии? Ответ, как всегда, находится в конверте с результатом теста ДНК.

9 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 24.10.2021 смотрите скоро онлайн на нашем сайте tv.ua.