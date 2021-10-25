Затерянный мир: Кто охотится на королей? — смотреть выпуск онлайн от 25.10.2021

25 октября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Андрей Дебрин расскажет, кто охотится на королей, и как это касается каждого из нас?

Вы узнаете, как телеканал ВВС обманул принцессу Диану, чтобы получить от нее одно из самых резонансных интервью, почему после этого отношения Дианы с британской королевской семьей было навсегда разрушено, а журналисты не давали принцессе Уэльской прохода в погоне за новыми скандальными подробностями ее личной жизни.

Также авторы программы расскажут, почему в этом году по Испании прокатилась волна массовых беспорядков. И из-за чего испанцы вдруг возненавидели своего монарха Хуана Карлоса, который во всем мире десятилетиями считался идеальным правителем.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 25.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.