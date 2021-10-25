Затерянный мир: Секретная империя фараонов — смотреть выпуск онлайн от 26.10.2021

26 октября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет о потрясающих открытиях, связанных с самой загадочной цивилизацией в истории человечества. Откроет тайну, как царство фараонов просуществовало более трех тысяч лет, и как на самом деле выглядели фараоны. А также, какие современные нации являются потомками древних царей.

Кроме того, авторы программы расскажут, почему в 21 веке люди не способны построить пирамиду, и откуда происходят большинство архитектурных памятников, которые превратили современный Египет в туристическую Мекку.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 26.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.