Затерянный мир: Что скрывают карты? — смотреть выпуск онлайн от 28.10.2021

25 октября 2021 16:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Что скрывают карты? — смотреть выпуск онлайн от 28.10.2021
Затерянный мир: Что скрывают карты? — смотреть выпуск онлайн от 28.10.2021
пресс-служба

28 октября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Геннадий Попенко расскажет о самых загадочных и скрытых уголках нашей планеты. Их невозможно увидеть ни на одной карте, они тщательно затерты на спутниковых снимках.

Вы узнаете, что скрывают Гималайские вершины и ледники Антарктиды, и какие секреты похоронены в глубинах океана.

Также авторы программы расскажут, почему с любой карты внезапно может исчезнуть именно ваш дом. Откроют секрет, кто и зачем путает карты мира. И покажут, как на самом деле выглядит Земля.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 28.10.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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