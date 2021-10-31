Богиня шопинга. Батлы за патлы: Влада Роговенко против порноактрисы - смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 27.10.2021)

27 октября на ТЕТ вышел 3 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 3 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

Шоу «Богиня шопинга» продолжает удивлять как зрителей, так и новых участниц. В очередной раз красотки соберутся вместе, чтобы примерить на себя амплуа стилисток и побороться за звание самой стильной! Знакомься – сегодня с нами будут три горячие мамы: порноактриса Белла Косенко, блогерка Влада Роговенко и модель Лилия Владимирская. Кто из них получит титул настоящей богини шопинга(

3 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 27.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.