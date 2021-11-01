Затерянный мир: Утопии — смотреть выпуск онлайн от 01.11.2021
1 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.
Ведущий Андрей Дебрин расскажет, чем могут закончится поиски рая на Земле. Кто и для чего загоняет людей в ловушки и проводит над ними жестокие исследования.
Зрители узнают подробности самого известного эксперимента ученого-этолога Джона Келхуна «Вселенная 25», результаты которого одновременно напугали и впечатлили научный мир.
А также услышат невероятные истории о том, как безумные аферисты и фанатики своими идеями калечили судьбы тысяч людей.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 01.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.