Затерянный мир: Утопии — смотреть выпуск онлайн от 01.11.2021

1 ноября 2021 10:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Утопии — смотреть выпуск онлайн от 01.11.2021
Затерянный мир: Утопии — смотреть выпуск онлайн от 01.11.2021
пресс-служба канала 2+2

1 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Андрей Дебрин расскажет, чем могут закончится поиски рая на Земле. Кто и для чего загоняет людей в ловушки и проводит над ними жестокие исследования.

Зрители узнают подробности самого известного эксперимента ученого-этолога Джона Келхуна «Вселенная 25», результаты которого одновременно напугали и впечатлили научный мир.

А также услышат невероятные истории о том, как безумные аферисты и фанатики своими идеями калечили судьбы тысяч людей. 

Новый выпуск программы Затерянный мир от 01.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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