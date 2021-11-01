Затерянный мир: На поиски живой легенды — смотреть выпуск онлайн от 02.11.2021
2 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.
Ведущий Максим Сухенко попытается раскрыть секреты Амазонского леса. Эти чащи, как ворота, которые отделяют современный мир небоскребов и высоких технологий от магического мира мифов, чудес и древнего шаманизма.
В чем загадка перуанских мумий, кого пытались приручить инки и где на самом деле спрятан их «золотой город» – ответы в новом выпуске программы.
А также эксклюзив в Затерянном мире – что скрывают бледнолицые перуанские шаманы.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 02.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.