Затерянный мир: На поиски живой легенды — смотреть выпуск онлайн от 02.11.2021

Затерянный мир: На поиски живой легенды — смотреть выпуск онлайн от 02.11.2021

2 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко попытается раскрыть секреты Амазонского леса. Эти чащи, как ворота, которые отделяют современный мир небоскребов и высоких технологий от магического мира мифов, чудес и древнего шаманизма.

В чем загадка перуанских мумий, кого пытались приручить инки и где на самом деле спрятан их «золотой город» – ответы в новом выпуске программы.

А также эксклюзив в Затерянном мире – что скрывают бледнолицые перуанские шаманы.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 02.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.