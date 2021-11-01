Затерянный мир: «Настоящий каннибал» — смотреть выпуск онлайн от 03.11.2021

3 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет историю диктатора, который любил нагонять страх, причинять боль и страдания. Он получал удовольствие от казней и смертей, скармливал крокодилам и львам своих врагов, а детей и невест заключал в тюрьму.

В объективе Затерянного мира – Жан Бедель Бокасса, правитель Центральноафриканской Республики и настоящий каннибал.

Зрители услышат ужасающие факты его биографии, и узнают, почему Бокасса считают самым жестоким и эксцентричным диктатором ХХ столетия.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 03.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.