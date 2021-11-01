Затерянный мир: Большое переселение — смотреть выпуск онлайн от 04.11.2021

1 ноября 2021 13:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Большое переселение — смотреть выпуск онлайн от 04.11.2021
Затерянный мир: Большое переселение — смотреть выпуск онлайн от 04.11.2021
пресс-служба канала 2+2

4 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Геннадий Попенко расскажет, почему миграция становится глобальным вызовом современной цивилизации, в чем тайная сила диаспор и почему мировые сверхдержавы закрывают границы для иностранцев.

Невероятные судьбы мигрантов, которые обрели всемирную известность, реальные причины желания путешествовать, а также история российской эмигрантки, которую прозвали «самой титулованной аферисткой в мире» – в проекте Затерянный мир.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 04.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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