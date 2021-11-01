Затерянный мир: Большое переселение — смотреть выпуск онлайн от 04.11.2021

4 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Геннадий Попенко расскажет, почему миграция становится глобальным вызовом современной цивилизации, в чем тайная сила диаспор и почему мировые сверхдержавы закрывают границы для иностранцев.

Невероятные судьбы мигрантов, которые обрели всемирную известность, реальные причины желания путешествовать, а также история российской эмигрантки, которую прозвали «самой титулованной аферисткой в мире» – в проекте Затерянный мир.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 04.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.