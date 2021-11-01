Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2021)

28 октября на ТЕТ вышел 4 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 4 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

Уникальный сезон «Богиня шопинга. Батлы за патлы» продолжается! Девушки пришли, чтобы бороться за звание самой стильной. Надеемся, что обойдется без травм, ведь на ринг выходят девушки разной весовой категории: персональный тренер Татьяна Комарова, танцовщица на пилоне Марина Степанчук и бодипозитив-блогер Мариша Медведская. Кто победит в этот раз?

4 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 28.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.