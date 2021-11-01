Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2021)

1 ноября 2021 10:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

28 октября на ТЕТ вышел 4 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 4 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 4 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

Уникальный сезон «Богиня шопинга. Батлы за патлы» продолжается! Девушки пришли, чтобы бороться за звание самой стильной. Надеемся, что обойдется без травм, ведь на ринг выходят девушки разной весовой категории: персональный тренер Татьяна Комарова, танцовщица на пилоне Марина Степанчук и бодипозитив-блогер Мариша Медведская. Кто победит в этот раз?

4 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 28.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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