Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

29 октября на ТЕТ вышел 5 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 5 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

Ринг «Богини шопинга» не пустует - в нем сойдутся три супер-успешные модели: ню-модель Яна Грабощук, профессиональная модель Катерина Ротарь и международная модель Марьяна Кметь. Красотки будут бороться за звание самой стильной, но только одна из них удостоится титула Богини шопинга! Чей образ сегодня больше всего понравится нашим экспертам?

5 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 29.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.