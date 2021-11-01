Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

1 ноября 2021 11:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

29 октября на ТЕТ вышел 5 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 5 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 5 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

Ринг «Богини шопинга» не пустует - в нем сойдутся три супер-успешные модели: ню-модель Яна Грабощук, профессиональная модель Катерина Ротарь и международная модель Марьяна Кметь. Красотки будут бороться за звание самой стильной, но только одна из них удостоится титула Богини шопинга! Чей образ сегодня больше всего понравится нашим экспертам?

5 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 29.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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