Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2021)

2 ноября 2021 15:38 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

1 ноября на ТЕТ вышел 6 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 6 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 6 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

Самый воинственный сезон «Богини шопинга» продолжается! На ринг выйдут не просто участницы, а настоящие королевы красоты: Мисс Ровенщина 2014 Катерина Крылова, Принцесса Мира 2018 Влада Коробко и Мисс Европа-Континенталь Катерина Христиченко. Кто из девушек больше всего покорит экспертов своим чувством стиля?

6 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 01.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

 

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