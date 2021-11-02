Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2021)

Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2021)

1 ноября на ТЕТ вышел 6 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 6 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

Самый воинственный сезон «Богини шопинга» продолжается! На ринг выйдут не просто участницы, а настоящие королевы красоты: Мисс Ровенщина 2014 Катерина Крылова, Принцесса Мира 2018 Влада Коробко и Мисс Европа-Континенталь Катерина Христиченко. Кто из девушек больше всего покорит экспертов своим чувством стиля?

6 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 01.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.