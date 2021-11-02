Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 02.11.2021)

2 ноября на ТЕТ вышел 7 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 7 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

Продолжается самый эпичный сезон «Богини шопинга». Участницы нового выпуска сильно отличаются друг от друга своим мировоззрением и отношением к браку. Не помешает ли это модели Ирине Ротар, ню-модели Ирине Сотуленко и визажистку Арине Бараковой найти общий язык, чтобы побороться за звание самой стильной – давайте смотреть прямо сейчас!

7 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 02.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.