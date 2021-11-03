Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 38 выпуск от 16.10.2021

3 ноября 2021 09:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 38 выпуск от 16.10.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 38 выпуск от 16.10.2021
пресс-служба канала Интер

16 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: В этой программе ведущие расскажут о популярных во всем мире блюдах, которые являются визитными карточками других стран. Их можно легко приготовить на собственной кухне из обычных продуктов с минимальными затратами сил, времени и денег. Среди них – сицилийские золотистые рисовые шарики аранчини с моцареллой; итальянские панини с ароматной курицей, сыром и запеченным перцем; татарское азу из говядины. Кроме того, ведущий Андрей Доманский расскажет, чем занять детей на кухне минимум на полчаса с помощью миски с водой, столовой ложки и маркеров для магнитной доски.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 16.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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