Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 23.10.2021

3 ноября 2021 12:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 23.10.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 23.10.2021
пресс-служба канала Интер

23 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Читайте такжеЗвана вечеря-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: в этой программе шеф-повар Андрей Дромов поделится рецептами трех праздничных блюд, которые можно легко приготовить дома на кухне и вкусно отметить любое торжество, даже юбилей. В меню выпуска: закуска, которая готовится за считанные минуты, – паштет из копченой скумбрии с авокадо, крем-сыром и икрой мойвы; основное блюдо – рулет из говядины на кости со шпинатом и пряными овощами; и, конечно же, десерт-украшение праздничного стола – шоколадный бисквитный торт с ароматом апельсина и амаретто и кремом из маскарпоне.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 23.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

телешоу Готовим вместе. Домашняя кухня

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.11.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2021)
Телешоу

Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2021)
Эксы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 02.11.2021
Новости

Эксы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 02.11.2021
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.11.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.11.2021)

Популярное на сайте

Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю
Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK