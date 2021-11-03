Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 23.10.2021
3 ноября 2021 12:15
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 23.10.2021
пресс-служба канала Интер
23 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: в этой программе шеф-повар Андрей Дромов поделится рецептами трех праздничных блюд, которые можно легко приготовить дома на кухне и вкусно отметить любое торжество, даже юбилей. В меню выпуска: закуска, которая готовится за считанные минуты, – паштет из копченой скумбрии с авокадо, крем-сыром и икрой мойвы; основное блюдо – рулет из говядины на кости со шпинатом и пряными овощами; и, конечно же, десерт-украшение праздничного стола – шоколадный бисквитный торт с ароматом апельсина и амаретто и кремом из маскарпоне.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 23.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.