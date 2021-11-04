Готовим вместе: Блюда из тыквы (эфир от 31.10.2021)
4 ноября 2021 10:40
Готовим вместе: Блюда из тыквы (эфир от 31.10.2021)
пресс-служба канала Интер
31 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из тыквы.
Готовим вместе: Тыква – бюджетный, вкусный и полезный продукт. А еще это символ осени и главный атрибут Хэллоуина! В новом выпуске ведущие Андрей Дромов и Андрей Доманский расскажут о его происхождении, а также приготовят три блюда из тыквы. На этот раз в меню: афары с запеченной тыквой, сыром и орехами; тыквенный карри-суп с курицей и стручковой фасолью; паста фузили в тыквенно-сырном соусе с хрустящим беконом.
Новый выпуск проекта Готовим вместе от 31.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.