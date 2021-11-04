Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 30.10.2021
4 ноября 2021 10:30
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 30.10.2021
пресс-служба канала Интер
30 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: эти гастрономические выходные шеф-повар Андрей Дромов начнет с приготовления идеального завтрака – кукурузных вафель с сыром, беконом и ветчиной; затем приготовит мясное блюдо – куриные бедра, запеченные в соусе из плавленого сыра; а на десерт – слоеные тарты со сливой и сыром бри. Также Андрей Дромов устроит своему коллеге Андрею Доманскому проверку дегустаторских способностей: ему завяжут глаза и предложат определить на вкус 10 разных продуктов. Справится ли ведущий с этим заданием?
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 30.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.