Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 30.10.2021

4 ноября 2021 10:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 30.10.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 30.10.2021
пресс-служба канала Интер

30 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня:  эти гастрономические выходные шеф-повар Андрей Дромов начнет с приготовления идеального завтрака – кукурузных вафель с сыром, беконом и ветчиной; затем приготовит мясное блюдо – куриные бедра, запеченные в соусе из плавленого сыра; а на десерт – слоеные тарты со сливой и сыром бри. Также Андрей Дромов устроит своему коллеге Андрею Доманскому проверку дегустаторских способностей: ему завяжут глаза и предложат определить на вкус 10 разных продуктов. Справится ли ведущий с этим заданием?

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 30.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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