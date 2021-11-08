Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)

8 ноября 2021 03:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

4 ноября на ТЕТ вышел 9 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 9 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

на ринг выйдут девушки, которых беспокоит извечный вопрос: «Что лучше - село или город?». Ведущая мероприятий Елена Мазунова, блогер Катя Селиванова и дизайнер Виктория Садовая может и не найдут главного ответа, зато точно узнают, кто из них обладает врожденным чувством стиля.

9 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 04.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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