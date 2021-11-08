Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)

4 ноября на ТЕТ вышел 9 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 9 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

на ринг выйдут девушки, которых беспокоит извечный вопрос: «Что лучше - село или город?». Ведущая мероприятий Елена Мазунова, блогер Катя Селиванова и дизайнер Виктория Садовая может и не найдут главного ответа, зато точно узнают, кто из них обладает врожденным чувством стиля.

9 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 04.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.