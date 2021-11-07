Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2021)

Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2021)

3 ноября на ТЕТ вышел 8 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 8 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

за звание Богини шопинга будут бороться настоящие мастерицы своего дела. Жена с опытом Владислава Чабан, Стефания Фауль в свободных отношениях и любовница Зоя Кузьменко выяснят, кто из них удостоится победы. Смотри эпичное столкновение трех красоток в новом выпуске!

8 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 03.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.