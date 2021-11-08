Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

8 ноября 2021 04:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

5 ноября на ТЕТ вышел 10 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 10 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 10 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

за звание самой стильной и самой острой на язык будет бороться совсем не «золотая молодежь» – девочки, которые зарабатывают в интернете очень разными способами. Ню-модель Яна Азарова, бьюти-блогерк Алина Жерновецкая и хайп-блогер Диана Косс посоревнуются в умении привлечь к себе внимание. Смотри эпичное сражение в новом выпуске «Богини шопинга»!

10 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 05.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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