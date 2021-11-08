Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

5 ноября на ТЕТ вышел 10 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 10 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

за звание самой стильной и самой острой на язык будет бороться совсем не «золотая молодежь» – девочки, которые зарабатывают в интернете очень разными способами. Ню-модель Яна Азарова, бьюти-блогерк Алина Жерновецкая и хайп-блогер Диана Косс посоревнуются в умении привлечь к себе внимание. Смотри эпичное сражение в новом выпуске «Богини шопинга»!

10 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 05.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.