Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2021)

9 ноября 2021 11:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

8 ноября на ТЕТ вышел 11 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 11 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 11 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

За титул «Богини шопинга» будут бороться девушки, которые сломали систему и теперь создают магию в Instagram. Знаток мантр Катя Литвинова, сексолог Наталия Музыка и таролог Лола Кремнева проверят не только свои эзотерические способности, но и определят, кто из них настоящая фэшн-дива.

11 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 05.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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