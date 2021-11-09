Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2021)

8 ноября на ТЕТ вышел 11 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 11 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

За титул «Богини шопинга» будут бороться девушки, которые сломали систему и теперь создают магию в Instagram. Знаток мантр Катя Литвинова, сексолог Наталия Музыка и таролог Лола Кремнева проверят не только свои эзотерические способности, но и определят, кто из них настоящая фэшн-дива.

11 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 05.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.