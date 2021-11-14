Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 14.11.2021)

14 ноября на СТБ выйдет 12 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 12 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

50-летнюю Клавдию 11 лет назад постигло ужасное горе. Умер ее любимый сын. Но возможно ли то, что на самом деле мужчина жив? Резонансное расследование проекта «Таємниці ДНК»-4, которое длилось целый год! Неужели мужчина жив и попал в рабство? Кого Клавдия похоронила в 2009 году? И какими будут результаты эксгумации и теста ДНК?

12 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 14.11.2021 смотрите в 22:00 на СТБ и 17 ноября на нашем сайте tv.ua.