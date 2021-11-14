Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 14.11.2021)

14 ноября 2021 18:22 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 14.11.2021)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 14.11.2021)
пресс-служба канала СТБ

14 ноября на СТБ выйдет 12 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 12 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 12 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

50-летнюю Клавдию 11 лет  назад постигло ужасное горе. Умер ее любимый сын. Но возможно  ли то, что на самом деле  мужчина жив? Резонансное расследование  проекта  «Таємниці ДНК»-4, которое  длилось целый год! Неужели мужчина  жив и попал в рабство? Кого  Клавдия похоронила в 2009 году? И  какими будут результаты эксгумации  и теста ДНК?

12 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 14.11.2021 смотрите в 22:00 на СТБ и 17 ноября на нашем сайте tv.ua.

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