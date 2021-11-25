Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)
25 ноября 2021 06:00
Юлия Туренко
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)
пресс-служба канала 1+1
25 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Право на владу. Новые выпуски политического ток-шоу Право на владу смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Право на владу
– это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?
Новый выпуск проекта Право на владу от 25.11.2021 смотрите в 21:45 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.