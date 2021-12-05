Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2021)

5 декабря 2021 14:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

16 ноября на ТЕТ вышел 17 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 17 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 17 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

Впервые за 10 лет существования проекта «Богиня шопинга» на ринг выйдут парни! Бьюти-стилист Владимир Кауфман, дизайнер Макс Середа и блогер Олег ВШХ совершили долгожданный мужской дебют в сезоне «Батлы за патлы», чтобы до конца разрушить стереотипы о том, что мода и вкус в одежде – лишь женский способ самовыражения. Наблюдайте за легендарной битвой стилей прямо сейчас!

17 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 16.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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