Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2021)

16 ноября на ТЕТ вышел 17 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 17 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

Впервые за 10 лет существования проекта «Богиня шопинга» на ринг выйдут парни! Бьюти-стилист Владимир Кауфман, дизайнер Макс Середа и блогер Олег ВШХ совершили долгожданный мужской дебют в сезоне «Батлы за патлы», чтобы до конца разрушить стереотипы о том, что мода и вкус в одежде – лишь женский способ самовыражения. Наблюдайте за легендарной битвой стилей прямо сейчас!

17 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 16.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.