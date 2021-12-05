Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2021)

17 ноября на ТЕТ вышел 18 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 18 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

сегодня на ринге «Богини шопинга» девушки, которые не стесняются использовать свою красоту для заработка. Офис-менеджер Анастасия Андрусинык, ню-модель Виктория Ильченко и работница БДСМ-бара Алина Жалдак посоревнуются за звание самой стильной. Кому удастся покорить экспертов в этот раз.

18 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 17.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.