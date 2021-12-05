Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2021)

5 декабря 2021 15:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

17 ноября на ТЕТ вышел 18 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 18 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 18 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

сегодня на ринге «Богини шопинга» девушки, которые не стесняются использовать свою красоту для заработка. Офис-менеджер Анастасия Андрусинык, ню-модель Виктория Ильченко и работница БДСМ-бара Алина Жалдак посоревнуются за звание самой стильной. Кому удастся покорить экспертов в этот раз.

18 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 17.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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