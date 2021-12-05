Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)

19 ноября на ТЕТ вышел 20 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 20 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

финальный выпуск сезона «Батлы за патлы» уже ждет тебя! На ринге - малолетние и неистовые. Тик-токерши Трина и Сеси Пидружкки, будущая дизайнер Маша Ратушная и блогерш Александра Осгард будут бороться за главный титул шоу. Оцеят ли наши эксперты экстравагантный стиль девушек?

20 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 19.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.