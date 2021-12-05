Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)

5 декабря 2021 17:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

19 ноября на ТЕТ вышел 20 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 20 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 20 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

финальный выпуск сезона «Батлы за патлы» уже ждет тебя! На ринге - малолетние и неистовые. Тик-токерши Трина и Сеси Пидружкки, будущая дизайнер Маша Ратушная и блогерш Александра Осгард будут бороться за главный титул шоу. Оцеят ли наши эксперты экстравагантный стиль девушек?

20 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 19.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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