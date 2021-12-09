Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021

9 декабря 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021
Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021
пресс-служба канала СТБ

10 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет выпуск реалити Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта. Выпуск реалити Холостячка. Жизнь после проекта от 10.12.2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» вы узнаете, как изменилась жизнь мужчин и самой Златы Огневич после участия в реалити! Кто нашел свою любовь вне проекта, а кто все еще не может забыть Холостячку? Осталась ли Злата вместе со своим избранником? Что делал финалист дома у Златы после окончания съемок? Из-за чего Холостячка будет плакать в студии? А также — разоблачение любовного треугольника и предложение руки и сердца прямо в студии!

Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта смотрите 10 декабря в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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