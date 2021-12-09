Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021
пресс-служба канала СТБ
10 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет выпуск реалити Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта. Выпуск реалити Холостячка. Жизнь после проекта от 10.12.2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» вы узнаете, как изменилась жизнь мужчин и самой Златы Огневич после участия в реалити! Кто нашел свою любовь вне проекта, а кто все еще не может забыть Холостячку? Осталась ли Злата вместе со своим избранником? Что делал финалист дома у Златы после окончания съемок? Из-за чего Холостячка будет плакать в студии? А также — разоблачение любовного треугольника и предложение руки и сердца прямо в студии!
Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта смотрите 10 декабря в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.