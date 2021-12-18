Орел и Решка. Земляне: смотреть 28 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)

18 декабря 2021 00:22 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: смотреть 28 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 28 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
instagram.com/orelireshka_official

18 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 28 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 28 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 28 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляне: Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие ездят в гости к странным народам, общаются с местными жителями, узнают интересные подробности о противоположном полу и развенчивают популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияне, а африканцы лечат болезни у шаманов, а не у врачей? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие "Орла и Решки" Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 18 декабря, ведущие отправятся в Шарджу.

28 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне смотрите в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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