Дети против звезд 3 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2021)

22 декабря 2021 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дети против звезд 3 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2021)
Дети против звезд-3: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2021)
пресс-служба Нового канала

22 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск шоу Дети против звезд-3. 13 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 13 выпуске шоу Дети против звезд-3: Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем нам известной игре «Крокодил», стоя на балансборде, отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном баттле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого – рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А будет болеть и поддерживать участников – ведущий шоу Сергей Притула. В новом выпуске шоу «Дети против звезд» с маленькими талантами сразятся Олег Скрипка, Наталья Денисенко и Гарик Бирча. Кто одержит победу на этой неделе?

13 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите 22 декабря в 19:00 на Новом канале, а позже - онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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