Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
31 декабря на ICTV и на нашем сайте TV.UA выйдет новогодний выпуск юмористической программы Дизель-шоу.
Актеры на одну песню снова станут детьми и примеряют разнообразные карнавальные костюмы. Евгений Гашенко станет Серым Волком, Евгений Сморигин – Буратино, Яна Глущенко – будет веселым Осликом, а вот Сергей Писаренко наденет шкуру главного символа 2022 года – Тигра.
На сцене также появится всеми любимая хабалка Галя в исполнении Евгения Никишина. Она вместе со своим мужем Толиком возвращается из Египта по суперакции под названием «Депортация».
Интригой станет появление в «Дизель Шоу» не менее легендарной Галины Кондратьевны. Этот загадочный персонаж только вербально фигурировал в номерах Дмитрия Танковича, который феерично играет роль профессора математики. И вот в новогоднюю ночь у нас есть все шансы увидеть ее воочию.
Новогодний выпуск программы Дизель Шоу смотрите 31 декабря в 20:00 на ICTV и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.