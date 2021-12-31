Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

31 декабря 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
instagram.com/dizelstudio

31 декабря на ICTV и на нашем сайте TV.UA выйдет новогодний выпуск юмористической программы Дизель-шоу.

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Как известно, с Дизель Шоу заскучать невозможно! Это лучшие шутки и отменный юмор от настоящих профессионалов, которые знают, что нужно делать на сцене, чтобы зритель остался доволен.

Актеры на одну песню снова станут детьми и примеряют разнообразные карнавальные костюмы. Евгений Гашенко станет Серым Волком, Евгений Сморигин – Буратино, Яна Глущенко – будет веселым Осликом, а вот Сергей Писаренко наденет шкуру главного символа 2022 года – Тигра.

На сцене также появится всеми любимая хабалка Галя в исполнении Евгения Никишина. Она вместе со своим мужем Толиком возвращается из Египта по суперакции под названием «Депортация».

Интригой станет появление в «Дизель Шоу» не менее легендарной Галины Кондратьевны. Этот загадочный персонаж только вербально фигурировал в номерах Дмитрия Танковича, который феерично играет роль профессора математики. И вот в новогоднюю ночь у нас есть все шансы увидеть ее воочию.

Новогодний выпуск программы Дизель Шоу смотрите 31 декабря в 20:00 на ICTV и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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