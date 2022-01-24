Гроші - смотреть выпуск онлайн от 24.01.2022

24 января на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 24.01.2022 смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в новом выпуске программы Гроші : зрители узнают, как кредиторы-аферисты обманывают украинцев на сотни тысяч гривен, кто из чиновников отбирает квартиры в Херсоне и с каким размахом народные избранники провели новогодний отпуск.

Каждый год тысячи украинцев обращаются в фирмы, где выдают мгновенные и якобы очень выгодные кредиты. У заемщиков не требуют ни справок с работы, ни подписей, но за привлекательными условиями на самом деле скрывается афера на десятки тысяч. Получив небольшую сумму денег, заемщик оказывается в долговой яме, которая с каждым днем увеличивается. Реальные истории украинцев, которые попали на крючок кредитных мошенников, подробности схемы и советы, как уберечь себя от действий преступных фирм, — в новом выпуске программы «Гроші».

А также расследование шокирующей аферы в Херсоне, где чиновники отобрали квартиру у гражданина Британии, который купил ее за огромные деньги. Кто из местной власти проворачивает схемы с недвижимостью, есть ли еще жертвы квартирных мошенников и почему дельцы до сих пор не наказаны, узнавали журналисты «Грошей».

Кроме того, зрители канала 2+2 увидят рейтинг самых богатых топ-чиновников Украины и узнают, кто из них зарабатывает больше, чем президент. Журналисты «Грошей» расскажут, сколько потратили на свой отдых народные депутаты, кто провел новогодние каникулы на роскошных курортах и островах, и кому не жаль сотни тысяч на отпуск.

Еще больше журналистских расследований, резонансных разоблачений взяточников и аферистов, а также подробности дерзких мошеннических схем — в новом сезоне программы «Гроші» с 24 января в 19:25 на телеканале 2+2.

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Сергеем Мальневым от 13.12.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.