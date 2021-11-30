Гроші: смотреть выпуск онлайн от 29.11.2021

29 ноября на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 29.11.2021 смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в новом выпуске программы Гроші : журналисты проекта попытаются выяснить, связано ли падание гривны с возможным вторжением России в Украину, о котором предупреждает иностранная разведка. Вторую неделю подряд гривна продолжает обесцениваться. Тем временем украинские компании и граждане начали массово скупать иностранную валюту в банках. Некоторые эксперты уверены, что причина падения украинской валюты – это не «сезонное обострение», а вероятное вторжение России, о котором не перестают говорить аналитики безопасности. Почему украинскую гривну лихорадит на самом деле, как это уже сейчас влияет на отечественный бизнес и чего ждать от валюты в ближайшие месяцы – ответы в новом выпуске программы «Гроші». А также, чем готовы пожертвовать власти России, чтобы атаковать Украину, и сколько тратит РФ на армию, пропаганду и спецоперации, которые она проводит за пределами своей страны – расскажут журналисты проекта.

Кроме того, не пропустите опасное расследование из Киевской области: как бывший госслужащий получил землю на берегу водохранилища и теперь занимается браконьерством и запугивает местных жителей. Кто застраивает побережье Киевского моря и почему полиция и рыбинспекция закрывает глаза на беспредел коррупционера, узнавали журналисты «Грошей».

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Сергеем Мальневым от 29.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.