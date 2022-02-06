Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 1 выпуск от 31.01.2021
6 февраля 2022 15:10
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 1 выпуск от 31.01.2021
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31 января на СТБ вышел 1 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 1 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка 2 сезон: В первых премьерных эпизодах зрители познакомятся с бабушками из солнечной Одессы. В понедельник участницы реалити отправятся в гости к фешн-бабушке Анне. Героиня вместе с супругом воспитала троих детей, а сейчас заботится о двух внуках. Аня успевает заниматься моделингом, дизайном, уделять время семье и дому! Так ли все идеально в жизни героини? Готовы проверить соперницы.
1 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.