Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 1 выпуск от 31.01.2021

6 февраля 2022 15:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 1 выпуск от 31.01.2021
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 1 выпуск от 31.01.2021
кадр из видео

31 января на СТБ вышел 1 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 1 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 1 выпуске шоу Супербабушка 2 сезон: В первых премьерных эпизодах зрители познакомятся с бабушками из солнечной Одессы. В понедельник участницы реалити отправятся в гости к фешн-бабушке Анне. Героиня вместе с супругом воспитала троих детей, а сейчас заботится о двух внуках. Аня успевает заниматься моделингом, дизайном, уделять время семье и дому! Так ли все идеально в жизни героини? Готовы проверить соперницы.

1 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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