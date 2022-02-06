Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск от 01.02.2021

6 февраля 2022 16:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск от 01.02.2021
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск от 01.02.2021
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1 февраля на СТБ вышел 2 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 2 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 2 выпуске шоу Супербабушка 2 сезон:

Дальше героини отправятся в гости к Светлане – бабушке без выходных. Дети Светланы много работают, поэтому основное время с внуками проводит именно она. Главным правилом воспитания бабушка называет дисциплину. В их доме присутствуют четкий режим, график и даже наказания. Сохраняется ли при этом близость между членами семьи?

2 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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