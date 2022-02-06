Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 3 выпуск от 02.02.2021

2 февраля на СТБ вышел 3 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 3 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 3 выпуске шоу Супербабушка 2 сезон

В гости также пригласит пенсионерка Людмила. Героиня живет с младшим сыном и его семьей, и всю себя посвящает детям. Она убеждена, что хватит жить для себя, лучше – уделить все свободное время внукам. Главным правилом воспитания для бабушки является… любовь!

С внуками Людмила может и посекретничать, и поиграть, и поучиться. Стоит ли так самоотверженно относиться к себе? Прокомментирует Дмитрий Карпачев.

3 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.