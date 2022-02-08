Говорит Украина: Четверо мужчин, три ребенка: где чей – покажет ДНК (эфир от 08.02.2022)

Говорит Украина: Четверо мужчин, три ребенка: где чей – покажет ДНК (эфир от 08.02.2022)

8 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Четверо мужчин, три ребенка: где чей – покажет ДНК.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Вдвое младшая любимая 40-летнего Александра внезапно покинула мужчину и теперь не дает ему видеться с сыном, потому что будто нашла ему нового папу! Но неделю назад мужчина узнал, что маленького сына облили кипятком! Однако по закону Александр не может забрать ребенка, поэтому стремится доказать свое отцовство! Но кто тот новый мужчина, с которым вроде бы живет сын Александра? Чьим отцом может оказаться он? И почему, чтобы узнать правду о любимой этих мужчин, придется делать четыре теста ДНК?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.